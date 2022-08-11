«التضامن» توقع بروتوكول تعاون مع «التنمية الاجتماعية» بقطر لتبادل الخبرات

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية الأولى التي تقوم بها لجمهورية مصر العربية، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

إنتاج أول نموذج موحد للتصنيف الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة

ورحبت وزارة التضامن بوزارة التنمية الاجتماعية القطرية والوفد المرافق لها، مشيدة باستضافة دولة قطر لورشة العمل الثانية بشأن «التصنيف العربي للإعاقة»، والتي أسفرت عن إنتاج أول نموذج موحد للتصنيف الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

إعادة توصيف كل وظيفة وإعادة تقييم لكل موظف

واستعرضت خلال اللقاء بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر هيكل وزارة التضامن الاجتماعي والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يهدف الهيكل الجديد إعادة توصيف كل وظيفة وإعادة تقييم لكل موظف بالوزارة وربط خطة عمل الموظف بخطة إدارة عمله والوزارة ورؤية الدولة 2030، كما استعرضت برامج وأنشطة عمل الوزارة ومكتبتها الوثائقية التي تضم 78 فيلما وثائقيًا تتحدث فيها الفئات المستهدفة عن نفسها، فضلا عن استخدام تلك الأفلام في الإعلام المجتمعي كأدوات حوار مع قادة الرأي والفكر.

خدمات التضامن للأسر الأولى بالرعاية

وشددت الوزارة على تقديمها خدماتها لفئات عديدة، حيث تخدم بداية من الألف يوم الأولى في حياة الطفل وزيادة الحزمة الغذائية للأمهات والمرضعات وتعمل على السيطرة على تنظيم الأسرة، كما تتوسع في عيادات 2 كفاية بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تقدم خدماتها للأطفال والمرأة المعيلة والمسنين والأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والأسر المنتجة، فضلا عن برنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة.

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تحت مظلة الوزارة يقع بنك ناصر الاجتماعي وهو البنك الاجتماعي الوحيد في جمهورية مصر العربية، ولا يقع تحت مظلة البنك المركزي، وذلك لإعفائه من بعض الأمور، كما أنه يقدم خدمات استثمارية، كما يقع تحت مظلة الوزارة أيضًا المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مشيرة إلى أن هناك 30 مركز تعافي من الإدمان يقدم العلاج والتعافي من الإدمان ومتابعة ما بعد التعافي والدمج في الحياة.

وأجرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر والوفد المرافق لها جولة تفقدية لعدد من القطاعات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، حيث استهلت الجولة بزيارة دار رعاية الفتيات فاقدي الرعاية بالعجوزة، وأطلعت على ما تقدمه الدار من خدمات للفتيات، حيث تضم مركز استقبال للفتيات ويهدف لعمل دراسات حالة للفتيات وتوزيعهن على المحافظات طبقا للنطاق الجعرافي ومحل إقامة أسرة كل فتاة.

جولة تفقدية لدار الباقيات الصالحات بالمقطم

كما زارت الوزيرة القطرية في جولة تفقدية لدار الباقيات الصالحات بالمقطم والتي أسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي، بهدف تقديم خدمة مجتمعية شاملة، إلى أن أصبحت متخصصة لخدمة كبار السن ومرضى ألزهايمر، حيث تم استعراض الأنشطة الخدمية والصحية المقدمة لكبار السن.

وخلال الزيارة الميدانية تم زيارة مجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحي الأسمرات، والذي يضم مركزا للتأهيل الشامل لخدمة فئات الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي وصعوبات وعيوب النطق والكلام وبطء التعليم ومركزا لاستضافة النساء ضحايا العنف.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، يدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك الكيانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو الأخرى التي تشرف عليها.

توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية

وأضافت التضامن الاجتماعي أن الزيارة تأتي أيضا في إطار توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية، وتعزيز العمل في المجالات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بجهود الدولة المصرية في مجالات دعم المرأة والطفل والأسرة، معربة عن أمنياتها بالمزيد من التوفيق لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مرحبة بالتعاون معها وتوقيع بروتوكول العمل المشترك المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا، موجهة الشكر لجامعة الدول العربية على جهودها لدعم وتعزيز التعاون بين الدول العربية.