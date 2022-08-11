رابط موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لتسجيل الرغبات

بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات المرحلة الأولى من خلال موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، ويمكن إضافة الرغبات حتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، وبعدها يبدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، رابط موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، الذي يضم مختلف الخدمات الخاصة بالتنسيق، وتشمل معلومات مهمة لتسجيل الرغبات والطريقة الصحيحة لذلك وقواعد القبول الجغرافي، وذلك على النحو التالي:

موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

ويمكن تسجيل رغبات المرحلة الأولى، من خلال الدخول على موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، ثم الضغط على أيقونة سجل الآن، وبعدها يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

يتم التحقق من بيانات الطالب، ثم يتم كتابة جميع الرغبات الخاصة بالطالب بالترتيب وفقًا للأولوية ويمكن تعديلها حتى الوصول للترتيب الأنسب للطالب، وبعدها تظهر شاشة الرغبات ويتم مراجعتها جيدًا ثم الضغط على خانة تسجيل.

هل يمكن تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل؟

وعن إمكانية تعديل الرغبات مرة أخرى بعد التسجيل، يمكن ذلك عدة مرات، ويتم تحديد تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل على الموقع على أن يحتفظ به الطالب.

طريقة التعرف على الكلية المرشح لها الطالب

ويمكن التعرف على الكلية المرشح لها الطالب وطباعة بطاقة الترشيح من خلال الدخول على الموقع مرة أخرى على موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال رقم جلوس الطالب، وبذلك تظهر الكلية الذي رُشحت له، ويمكن طباعة بطاقة الترشيح من الموقع، واستخدامها لتسليم الأوراق بالكلية أو المعهد.

جدير بالذكر أنه يوجد 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ويتم الإعلان عنها وفق بيانات رسمية لوزارة التعليم العالي.