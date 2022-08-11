ضبط 172 ألف كتاب خارجي مطبوع دون الحصول على حقوق الملكية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، يبيع ويخزن العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدارسية دون تفويض.

استهداف المخزن

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 171700 كتاب دراسي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.