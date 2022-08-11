كلمات أغنية عيشها بعافية لنانسي عجرم ومروان بابلو.. «قلبي بيفوت في الحديد»

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن كلمات أغنية عيشها بعافية لنانسي عجرم ومروان بابلو، حيث طرحها الثنائي مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحصدت أغنية عيشها بعافية لنانسي وبابلو العديد من المشاهدات خلال الساعات الماضية، حيث اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد ساعات فقط من طرحها، وهي من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ألحان إيهاب عبدالواحد ومروان بابلو، وتوزيع حسن الشافعي.

كلمات أغنية عيشها بعافية لنانسي عجرم ومروان بابلو

وتقول كلمات أغنية عيشها بعافية لنانسي عجرم ومروان بابلو ما يلي:

حاجة مش عادية

خطوتي غير مش هي هي

مظبوطة ظبطة على الدقات

بوم بوم بوم

مش تقليدية

إيزي وده الحلو اللي فيا

ع البيت ماشية كده وبثبات

بوم بوم بوم

قلبي اللي سايق ماشية وراه

ما هو ده اللي رايق

عايشة بعافية ومش بالعافية

مزاج لايق عليا

خطير خطير خطير

إحساس خطير حاسة إني بطير

خطير خطير خطير

ده المود خطير حاسة إني بطير

قلبي ده بيطير

ألو معاكم بابلو واحدة انتظار

داخل بالتوكسيدو ظابط النظام

جاي عشان الشو عافية لو جاب الشوق

واكمني شاب ذوق دي مني كادو

ع البيت بنزل با با

ولو سألتوا مين عارفين إني بابا

الشغل ديا سهلة جيت عشان فان فان

قلبي زي الباي كبير حاسس إني با با

متستغربش إني بودي بكيفي أنا بعدي

التاج دا على قدي بالميلي

أتحدى العالم كله

حتى لو هلعبها سولو

قلبي بيفوت في الحديد

نانسي عجرم ومروان بابلو يقدمان حفلا غنائيا

وفي سياق آخر، يستعد الثنائي نانسي عجرم ومروان بابلو، لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية الليلة، وتقديم مجموعة من أبرز أغانياتهما.