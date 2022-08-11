الوزير: ننفذ خطة شاملة لتطوير وسائل وطرق النقل في مصر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّه جارِ العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحًا: «مصر لا تعمل في أسوان والإسكندرية ومطروح وغيرها من المحافظات بشكل منفصل، ولدينا خطة شاملة لتطوير وسائل وطرق النقل في مصر، سواء نقل بري أو سككي أو نهري».

خطة تطوير الطرق

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بعد توقيع عدد من البروتوكولات، أنّ تطوير وسائل النقل والطرق يتم ضمن خطة شاملة، ومثلما يتم التطوير في السخنة والدخيلة، فإنّه يتم أيضا في سفاجا على البحر الأحمر.

وتابع الوزير: «ننشئ برنيس على البحر الأحمر، وهو مرتبط بالوادي بطريق واصل إلى أسوان، وفي خطتنا هذا العام توسعته وربطه بطريق (قنا - سفاجا)، لربط قنا بسفاجا وكل محافظات وسط الصعيد، وبالقطار السريع يمكننا الاتجاه إلى أسوان وأبوسمبل وأقصى جنوب مصر، حتى نصل إلى السودان الشقيق، حيث سيتم الربط مع وادي حلفا».

ربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط حتى أبوسمبل

وأوضح وزير النقل، أنّ القطار السريع يستهدف ربط كل الموانئ المصرية على البحر الأحمر بالبحر المتوسط حتى ميناء أسوان وأبو سمبل، كما أنّ القطار السريع الخاص في (السخنة - مطروح) سيصل إلى بنغازي في ليبيا في شبكة واحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس السيسي وجه بعمل مناطق لوجستية بجوار المناطق الصناعية والمناطق السكانية الكثيفة، كما حدث في مدينة الفيوم الجديدة.