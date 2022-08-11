باحث مصري في سويسرا: «المياه هنا طعمها حلو وممكن يصدروها زي البترول»

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، اليوم الخميس، حلقة خاصة داخل أروقة معهد أجورا لأبحاث السرطان بلوزان – سويسرا، بصحبة الدكتور هيثم شعبان، الباحث ورئيس مشروع بحثي بالمعهد.

كل تصميم في المبنى له معنى

وشرح الدكتور هيثم شعبان تفاصيل مبنى أجورا لأبحاث السرطان بلوزان، قائلا إنه جرى الاهتمام بتفاصيل المبنى، كما أنه يحتوي على كافيتريا، ومطعم يكون مزدحما للغاية في وقت الغذاء، والوجبات التي تقدم فيه لا تكون مدعمة، ولكنها تقدم بسعر رمزي، كما أن كل تصميم في المبنى له معنى معين.

ولفت أن مبنى المعهد يطل على بحيرة جنيف وجبال الألب والأشجار والنباتات، متابعا: «المياه هنا طعمها حلو أوي، وممكن تشرب من البحيرة من غير أي حاجة، عندهم ميه ممكن تتصدر زي البترول لأن كمية البحيرات كثيرة، وفي كل المدن يوجد بحيرات».

الانتقال من سويسرا لفرنسا بقارب

وأوضح أنه يمكن الانتقال إلى فرنسا من سويسرا عبر قارب، فالمسافة بينهما ليست بعيدة، والطبيعة هي ما يميز سويسرا.