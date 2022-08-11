باحث مصري: نعمل على آلية لتشخيص السرطان بتكلفة قليلة

قال الدكتور هيثم شعبان، باحث ورئيس مشروع بحثي بمعهد أجورا لأبحاث السرطان بلوزان – سويسرا، إنه العربي الوحيد في المعهد، وأجرى نسخة معدلة لميكروسكوب يستطيع رؤية الحمض النووي للخلية السرطانية الحية من خلال مراقبتها واكتشاف سلوكها، لافتًا إلى أنه بدأ النسخة المعدلة للميكروسكوب خلال عامي 2019 و2020.

خطوة ستساعد الصيادلة في إيجاد علاج

وأضاف «شعبان»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه يوجد أجزاء في جينوم الخلية تحدث فيها الإصابة بالسرطان، يطلق عليها الجينوم المفتوح، بينما الأجزاء الأخرى تكون مغلقة، فاستطاع من خلال بحثه، معرفة كيفية غلق الجينوم وفتحه، ومعرفة الوصول لآلية عن طريق عوامل النسخ، وهذا ما كان يعمل عليه.

وتابع: «هذه خطوة من ضمن خطوات أخرى، ومعرفة آلية فتح وغلق الـDNA داخل الخلية لم يكن متاحًا من قبل، وعرفنا وقت فتحها وغلقها، وهذه معلومة سيتم البناء عليها، وتساعد الصيادلة في معرفة العقاقير التي يمكن أن تتفاعل في هذا الوقت».

وواصل: «جائزة نوبل في الطب والفيزياء في 2018 ذهبت لعلماء قدموا دورًا في معرفة الخلايا المناعية التي تقتل الخلايا السرطانية، وعندما طبقوا العلاج وجدوا أن نسبة 40% من الناس يستجيبون فقط لهذا العلاج في أنواع معينة من السرطانات، ولا ينطبق ذلك على كل أنواع السرطانات»

كل مريض له علاج مختلف

واستكمل: «إذا استطعنا التشخيص بشكل دقيق في عدم استجابة كل شخص لعلاج السرطان نستطيع معرفة العلاج المناسب، ما يوفر وقتًا ومجهودًا للأطباء، وبالتالي يكون لكل مريض علاج مختلف عن الآخر بجرعة مختلفة».

وأوضح أن فاتورة تطوير أي علاج في البداية تكون مكلفة، لكن بعد ذلك تبدأ تكلفته في الانخفاض مع الوقت، متابعًا: «إحنا اشتغلنا بالميكروسكوب رغم فيه ناس شغالين حاليًا في الموضوع ده بأدوات مختلفة، لكن الفارق بينا وبينهم إنه إحنا أرخص».