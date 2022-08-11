ماريا أسامة: اختيار مواهب «الدوم» ليس بالواسطة.. واللجنة متعرفش المتقدمين

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، نجوم برنامج «الدوم»، وذلك في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم الخميس.

اختيار مواهب حقيقية في «الدوم»

كشفت ماريا أسامة، من محافظة الإسكندرية وإحدى المشاركات في برنامج «الدوم» عن أنها كانت تعتقد في البداية أن الاشتراك في البرنامج بـ«الواسطة»، قائلة إن والدها في معهد الفنون المسرحية، وبالتالي تحب التمثيل ولكنها لا تعمل في المسرح.

وتابعت: «قدمت في مسرح سيد درويش ولقيت ناس كتيرة أعرفها من أكاديمية الفنون، وقولت المسابقة محسومة وهياخدوا ناس معينة وهينجحوا وعاملين المسابقة روتين لكن محددين هما عاوزين مين».

أضافت: «مكنتش أعرف أي حد في لجنة التحكيم، ومن عينيهم ومن اللحظة دي حسيت إن مفيش واسطة، هما عاوزين يدوا فرص ومش عارفين حد قدامهم، فيه ناس كانت لجنة التحكيم عرفاهم ومتقبلوش، هما بيختاروا مواهب حقيقية».

متسابق قدم بطريقة غريبة في «الدوم»

من جانبه كشف محمد مانو، من نجوم برنامج «الدوم» من محافظة السويس، تفاصيل تقديمه بالمسابقة، قائلا، إن الموقف الذي حدث معه غريب للغاية، فكان من المقرر أن يقدم لأحد أصدقائه في البرنامج، ولكن لم يكن لدى صديقه البطاقة الشخصية للتأكد من السن القانونية.

وتابع: «جاتلي لحظة قولت لنفسي أقدم أنا فلقيت الأستاذ محمد أبوالخير، قولتله أنا عاوز أقدم فقالي معاك البطاقة قولتله آه، ودخلت قدمت واتقبلت».