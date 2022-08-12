جامعة الإسكندرية تبحث إنشاء مركز لتعليم اللغة الكورية

تبحث جامعة الإسكندرية مع سفارة كورية الجنوبية بالقاهرة، إنشاء مركز تعليم للغة الكورية، وهو ما تم على هامش استقبال الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية أو سونج هو، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تعليم ونشر اللغة والثقافة الكورية بالإسكندرية.

خطة عمل لدراسة متطلبات إنشاء مركز اللغة الكورية

وبحسب بيان رسمي لجامعة الإسكندرية، فإن «الغندور» رحب خلال اللقاء بالتعاون لدعم وتقريب العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري والكوري عن طريق تعليم ودراسة اللغة والثقافة الكورية، واقترح وضع خطة عمل لدراسة متطلبات إنشاء هذا المركز في جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور سامح شحاتة أن مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية يهتم بإقامة علاقات مباشرة مع المؤسسات الدولية داخل وخارج مصر، ورحب بوضع دراسة مشتركة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

تطوير العلاقات الثقافية الكورية المصرية

وأكد المستشار الثقافي الكوري خلال اللقاء، حرص الجانب الكوري على تطوير العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية، ومد أنشطة التعاون التي يقدمها معهد الملك سيجونغ بالقاهرة لتعليم اللغة الكورية إلى مدينة الإسكندرية، لافتاً أن المستقبل القريب سيشهد علاقات تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، ما يتطلب تعاون تعليمي وثقافي لتقريب العلاقات المتبادلة.