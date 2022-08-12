باحث مصري في جامعة تكساس: المصريون قادرون على الإبداع عند توافر الإمكانيات

قال الدكتور طارق عبدالعزيز باحث في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على جائزة التميز البحثي في أمريكا في عامين متتاليين، إن المصري عندما تتاح له الإمكانيات يمكنه الإبداع، مشددًا على أهمية الطموح وأن يكون الإنسان مصرا على بلوغ هدفه بعد تحديده، لافتًا إلى أنه ركز على دراسة دور القنوات العصبية في الحالات المرضية والطبيعية في الجسم، إذ أنها منتشرة في معظم خلايا الجسم وتلعب دورا مهما جدا في نقل التيارات العصبية ومجالات كثيرة بالجسم، إذ أن معظم العضلات تعمل عن طريقها.

لا يوجد ما يمنع الإنسان من تحقيق هدفه

وأضاف عبدالعزيز خلال تصريحات عبر تطبيق zoom ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «لا يوجد شيء يمكنه منع الإنسان من تحقيق هدفه، وبخاصة أن الشباب المصري لديه الطاقة التي تجعله يصل إلى أهدافه، لكن الأمر في حاجة إلى متابعة واستمرار وإصرار، المصريون يمكنهم تحقيق النجاح في كل مكان، لأنهم يحددون هدفهم ويسعون إليه».

وتابع الباحث في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه تخرج من كلية العلوم في جامعة المنيا عام 2006، وجرى تعيينه معيدا، وبدأ مسار البحث العلمي في الجامعة وحصل على درجة الماجستير من كلية العلوم عام 2011، وبعدها زاد الطموح إلى الحصول على درجة الدكتوراه، ولكن من الخارج.

رحلة الدكتوراه في فرنسا ومنحة في اليابان

وأشار، إلى أنه بدأ رحلة الدكتوراه في فرنسا، وحصل على الدكتوراه من هناك، ثم عاد إلى جامعة المنيا لنقل الخبرات التي اكتسبها، وقدم في مشروعات بحثية، وأثناء المتابعة حصل على منحة أخرى في اليابان، وسافر إلى هناك، ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل الانطلاقة القوية والحقيقية لمساره في البحث العلمي.