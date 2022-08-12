النحاس يعوض 20% من خسائره منذ 2022.. اعرف الأسباب

استقرت العقود الآجلة للنحاس بالقرب من 3.70 دولار للرطل، اليوم الجمعة، وكان من المقرر أن تنتهي الأسبوع بارتفاع حاد، مدعومة بقلة المخزونات عبر المعادن الأساسية وأرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع لشهر يوليو.

كانت مخزونات النحاس في المستودعات التي تتبعها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عند أدنى مستوياتها منذ 21 يناير، بينما تراجعت مخزونات بورصة لندن للمعادن للسلعة إلى أدنى مستوياتها منذ 29 يونيو وانخفضت بنسبة 30% منذ مايو، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

نمو أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، جاءت معدلات نمو أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة أقل من التوقعات في يوليو، ما أثار التكهنات بشأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل شدة للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 20% تقريبًا عن أدنى مستوى لها في عام 2022، لتعوض نحو ثلث الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من هذا العام والتي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس

تاريخيا، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس من عام 2022، ومن المتوقع تداول النحاس عند 3.47 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics النظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم تداوله عند 3.25 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.

النحاس هو ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم

يعتبر النحاس هو ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل دولة شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما تضم قائمة أكبر مستوردي النحاس هم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.