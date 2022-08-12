مصرع طفل وإصابة والديه في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

لقي طفل مصرعه وأصيب والداه، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين «ملاكي» في الساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية» باتجاه الإسكندرية، وانتقلت على الفور سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعاف الأولية للمصابين ونقل الجثة إلى مستشفى العلمين التخصصي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء أسرة حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، اليوم الجمعة، ضحايا حادث الساحل الشمالي وهم «زينب إبراهيم محمد»، 26 سنة، من الغربية، مصابة بجرح في الحاجب الايمن وكدمات وسحجات بالجسم، وهي الزوجة، وزوجها «مصطفى عبده محمد»، 32 سنة، من الغربية، مصاب بكدمات وسحجات في الوجه والجسم، وطفلهما «سدن مصطفى عبده»، 7 سنوات، جثة هامدة، وجاري استكمال الفحوصات الطبية لهما من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

المباحث تفحص الحادث

وانتقل ضباط مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي إلى مكان الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.