اليوم.. عقد اختبارات لـ688 متقدما لمدرسة المتفوقين

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد وأماكن إجراء اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2022-2023.

إجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول في مدرسة المتفوقين

وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات صحفية، إن اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري 2022، سيشهد موعد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول للطلاب اليوم بإجمالي 310 طلاب، وبعد غدًا الأحد 14- 8-2022، ستُعقد اختبارات القبول لـ 378 طالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في بيان صادر عن المديرية، إلى أن اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ستعقد في قاعات تابعة للتطوير التكنولوجي، وهي كالآتي: «قاعة عام ديوان المديرية، قاعة إدارة الصف التعليمية، قاعتين بإدارة الهرم التعليمية، قاعة بمدرسة الشهيد أحمد محمود وجمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعين لإدارة الدقي التعليمية، قاعة بمدرسة ثروت عكاشة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، قاعة مدرسة النهضة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، قاعتي مدرسة يوسف جادالله وطه حسين بإدارة العمرانية التعليمية، قاعة بمدرسة العجوزة الرسمية لغات إدارة العجوزة التعليمية».

فترات عقد اختبارات القبول للطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الاختبارات سيتم عقدها على ثلاث فترات، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر والنصف، الثانية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية والنصف، الفترة الثالثة من الساعة 3 حتى الخامسة والنصف.