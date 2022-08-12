تطورات الحالة الصحية للإعلامية لمياء فهمي: «تحسن خفيف»

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للمذيعة لمياء فهمي بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها واستدعت دخولها إلى أحد المستشفيات، وذلك بعد تصدرها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

الحالة الصحية للمذيعة لمياء فهمي

وعن تطورات الحالة الصحية للمذيعة لمياء فهمي، فهي حرصت على طمأنة جمهورها وكشف تطورات حالتها الصحية خلال حديثها لـ«الوطن»، كما طالبت جمهورها بالدعاء لها، وقالت إن حالتها الصحية تسير بشكل أفضل إذ أنها تشعر بتحسن بسيط عن حالتها الأولى: «دعواتكم».

لمياء فهمي تتعرض لأزمة صحية

وكان «كريم» نجل الإعلامية لمياء فهمي، قد كشف عن إصابة والدته بالتهاب رئوي دخلت على إثره إلى أحد المستشفيات، وقال إن حالتها الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية.

وتابع أنهم أجروا مسحة خاصة بكورونا للاطمئنان على حالتها الصحية، ولكن ظهرت نتيجة المسحة سلبية، مشيرًا إلى أنها ما زالت ترقد في المستشفى حتى شفائها بشكل تام.

لمياء فهمي تكشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد

يذكر أن «فهمي» أصيبت في ديسمبر 2020 بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت خلال مداخلة تليفزيونية كواليس إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها مرت بفترة صعبة جدًا بعد إصابتها بكورونا، وأنها تسببت في إصابة أفراد أسرتها.

كما حرصت وقتها على تقديم النصح لجمهورها وجميع الناس بالحفاظ على صحتهم، والالتزام بارتداء الكمامات: «محدش يقلع الماسك خالص، والحاجات البسيطة اللي استهونا بيها هي دي اللي بتنجيكم، بلاش بوس وأحضان، أنا صليت ركعتين أول ما عرفت بإصابتي وكنت مخضوضة على أولادي واللي ممكن يكونوا اتصابوا بالفيروس مني، خلوا بالكم من نفسكم كلكم».