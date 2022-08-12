محامي الطفلة «هدى» ضحية زوجة عمها: المتهمة انهارت بعد سماع حكم الإعدام

أسدل الستار على قضية مقتل الطفلة «هدى» على يد زوجة عمها في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بعد إحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية والتصديق على الحكم بإعدامها، حيث شهدت جلسة النطق بالحكم بالإعدام، انهيار المتهمة وعدم استطاعتها الوقوف على قدميها.

انهيار المتهمة في جلسة الحكم بإعدامها

وأكد جمال شلبي محامي الطفلة «هدى»، أن المتهمة كانت في حالة انهيار شديد في غرفة الحجز بالمحكمة، حيث لم تستطع الوقوف على قدميها أثناء النطق بالحكم بإعدامها، حيث جلست في الحجز خارج غرفة النطق بالحكم لانهيارها وعدم قدرتها على الحركة.

وأضاف «شلبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمة حاولت الإنكار بقتل الطفلة هدى أثناء جلسات الحكم ولكن ذلك لم يكن شفيعا لها لمواجهة مصيرها بالإعدام، حيث اعترفت أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة تفصيليا، الأمر الذي أدى إلى إحالتها إلى مفتي الجمهورية ومن ثم الحكم عليها بالإعدام شنقا.

المتهمة كانت تخطط لقتل شقيق الطفلة هدى

وتابع «شلبي»، أن المتهمة كانت عازمة على قتل شقيق الطفلة هدى في بداية الأمر ولكن لم تستطع الإخلاء بالطفل، مما جعلها تتجه إلى قتل الطفلة هدى بطريقة بشعة، مؤكدا أن المتهمة اتخذت أسلوب «تقتل القتيل وتمشي في جنازته»، لعدم وقوع الشبهة الجنائية عليها، ولكن تم كشف تفاصيل الواقعة.

تفاصيل الجريمة البشعة في المنوفية

الجدير بالذكر أن زوجة عم الطفلة هدى قامت بقتلها منذ عدة شهور في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث قامت بإخفائها في شوال أعلى سطح منزلها، وقامت بالبحث مع أهل الطفلة عليها لعدم وقوع الشبهة عليها، ولكن نجحت شرطة أشمون من كشف لغز مقتل الطفلة وإلقاء القبض على المتهمة والتي اعترفت بارتكاب الواقعة وتم الحكم عليها بالإعدام مؤخرا.