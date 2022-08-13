مقتل امرأة وإصابة شخصين جراء قصف روسي على زابوريجيا

أعلن القائم بأعمال رئيس بلدية زابوريجيا، أناتولي كورتييف، على «تليجرام»، مقتل امرأة وأصيب شخصان آخران في قصف صاروخي روسي على المدينة الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا.

وقصفت القوات الروسية، بنحو 200 غارة، على أراضي منطقة «سومي» الواقعة شمال شرق دولة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني، إن 11 جنديا روسيا، قتلوا جراء قصف مدفعي أصاب مستودع ذخيرة روسيا بقرية فيسيله «جنوب البلاد»، الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا عن محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

«كييف»: قادرون على ضرب طرق الإمداد الروسية بأسلحة بعيدة المدى

وأضافت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية، ناتاليا هومينيوك، أن جميع طرق الإمداد الروسية في جنوبي البلاد، تقريبا تحت سيطرة النيران، موضحة أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسلحة بعيدة المدى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار الجيش الأوكراني، إلى امتلاكه الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا في المنطقة.

بدوره، أوضح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن «كييف»، حققت بعض المكاسب على صعيد استعادة الأراضي، في شمال البلاد بما في ذلك مناطق قرب «خاركيف» شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى تكبيد القوات الروسية أضرارا على جسور تستخدمها.

مسؤول أمريكي: موسكو تواصل قصف مناطق أوكرانية دون تمييز

واتهم المسؤول الأمريكي، موسكو بمواصلة قصف مناطق أوكرانية دون تمييز، متسببة في خسائر بشرية كبيرة. وقال المسؤول الأمريكي، إن أوكرانيا قصفت قاعدة «ساكي» الروسية في «شبه جزيرة القرم»، في 9 أغسطس الجاري، موضحا ان القصف كان له تأثير كبير للقصف على القوة الروسية الجوية وأفرادها.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا، إن محطة «زابوريجيا» النووية، التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية، لا تواجه أي تهديد فوري لسلامتها وفقا لتأكيدات «وكالة الطاقة الذرية»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت «واشنطن»، نشر 260 عسكريا أمريكيا في أوروبا بشكل مؤقت، وقال المكتب الصحفي للجيش الأمريكي، إن «اللواء 101»، انتشر من قاعدة «فورت كامبيل»، بشكل مؤقت، لغرض دعم الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أشار العقيد المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية، مارك كانشيان، إلى أن «كييف» معرضة لخطر نفاد صواريخ «هيمارس» الأمريكية في بعد 3 إلى 4 أشهر، مضيفا إن بعض الناس يعتقدون أنها ستنفد في غضون شهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«البنتاجون» ضخ ثلث ما يمتلكه من «هيمارس» إلى أوكرانيا

وأضاف كانشيان، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ضخت ثلث ما تمتلكها من الصواريخ إلى أوكرانيا، كاشفا أن «واشنطن»، أنتجت حوالي 50 ألف صاروخ موجه منذ بدء العملية الإنتاجية عام 2004.

وأشارت العقيد المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية، إلى ان الولايات المتحدة، تعتزم شراء حوالي 5800 صاروخ فقط في السنة المالية الحالية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن سفارة موسكو لدى إستونيا تفعل كل ما في وسعها لمساعدة صحفيي «إزفستيا» المحتجزين.وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «إيزفستيا» الروسية، إلىا أن مراسلتها كسينيا سولداتوفا والمصور دميتري تيموفيف اعتقلا في إستونيا.

اقتصاديا، استؤنفت إمدادات نفط روسيا، إلى التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب «دروجبا»، بعد توقف منذ 4 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.