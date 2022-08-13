مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء قصف روسي على كراماتورسك وزابوريجيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 3 أشخاص جراء قصف روسي على «كراماتورسك» و«زابوريجيا» بمنطقة «دونيتسك»، فيما أصيب 13 شخصًا، وتضرر 20 منزلا جراء القصف.

العمليات الجنوبية: مقتل 46 من الجانب الروسي

وقصفت القوات الأوكرانية، جسرا فوق سد بـ«نوفا كاخوفكا» في «إقليم خيرسون» جنوب البلاد، كانت تستخدمه القوات الروسية، وأعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 46 من الجانب الروسي وتدمير 15 عربة مدرعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

تضرر 3247 مبنى سكني في «إيربين»

بدوره، قال أولكسندرماركوشين، رئيس بلدية «إيربين» شمال وسط أوكرانيا، إن لجان الخبراء، فحصوا بالفعل ما يقرب من 95 % من مرافق البنية التحتية المتضررة

وأشار ماركوشين، على «تليجرام»، إلى تضرر 3247 مبنى سكني، بينهم 1130 منزلا خاصا بحاجة إلى إصلاحات جارية، وتم تدمير 1483 منزلا خاصا بشكل كامل، مضيفا أن هناك 39 مبنى سكني في وضع خطير.

وشدد ماركوشين، على أنه نتيجة للأعمال الروسية في «إيربين»، تم تدمير جميع رياض الأطفال والمدارس تقريبًا، وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أن متوسط ​​تكلفة إعادة إعمار إحداها يبلغ مليون يورو.

من جانبها، قالت صحيفة «إزفستيا» الروسية، إنه تم إلغاء تأشيرات مراسلتها كسينيا سولداتوفا والمصور المرافق لها، دميتري تيموفيف اللذين كانا محتجزين في إستونيا، ومنعهما من دخول دول «الاتحاد الأوروبي» لمدة 3 سنوات.