انتشال جثة طالب ألقى نفسه في البحر اليوسفي لخلافات عائلية بالمنيا

إنتشلت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم، جثة طالب ألقي نفسه في البحر اليوسفي، أمام كوبري مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا، بسبب خلافات عائلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية المنيا بلاغا في وقت سابق من غرفة عمليات النجدة، بغرق الطالب «ك.ح»، 16 عاما، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة شمال غربي المحافظة، داخل البحر اليوسفي.

طالب يلقي نفسه في البحر اليوسفي بالعدوة

وتمكنت قوت الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وأشارت التحريات الأولية إلي أن الطالب ألقى نفسه في البحر اليوسفي من فوق كوبري مدينة العدوة بسبب خلافات عائلية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتواصل إدارة البحث الجنائي التحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

خط ساخن لتقديم الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.