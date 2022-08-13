«الاتصالات»: 10.5 مليون مستخدم للإنترنت فائق السرعة

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد مستخدمي خدمات الإنترنت بشكل عام، والإنترنت الأرضي بشكل خاص، حيث كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 10.52 مليون مستخدم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 9.50 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة تقدر بحوالي مليون و200 ألف مستخدم خلال عام واحد فقط.

وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن نسبة النمو السنوي في مستخدمي الإنترنت فائق السرعة وصلت إلى 10.70%، ما يؤكد الأقبال غير المسبوق على استخدام خدمات الإنترنت فائق السرعة حاليا في كل محافظات الجمهورية، خصوصا أن الخدمة أصبحت متاحة للجميع.

اعتماد المصريين على خدمات الإنترنت بشكل أساسي

وقال المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، إن الزيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة تأتي نتيجة اعتماد المصريين على خدمات الإنترنت بشكل أساسي، موضحا أن الإنترنت أصبح جزء أساسيا من التعليم، بالإضافة إلى اعتماد أعداد كبيرة على خدمات الإنترنت في العمل عن بعد.

وأضاف «خالد»، لـ«الوطن»، أن الزيادة بلغت أكثر من مليون مستخدم خلال عام، وبالطبع هذه الزيادة كبيرة، لكن السوق المصرية في احتياج أكبر، ومن الممكن أن تتخطى هذه الزيادة الـ 5 ملايين سنويا إذا استطاعت الشركة تلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

ضخ استثمارات كبيرة في تطوير وتحديث البنية التحتية

وتابع «خالد» أن الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن ضخ استثمارات كبيرة في تطوير وتحديث البنية التحتية، ومن المتوقع مضاعفة أعداد المشتركين خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لا زيادة في الأعداد دون وجود بنية تحتية، لذلك تركز الشركة على التوسع في تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية.

نمو قاعدة العملاء على مستوى كل الخدمات

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها، خلال النصف الأول من 2022، حيث حققت الشركة 20.4 مليار جنيه كإجمالي إيرادات مجمعة، بنسبة نمو 17%، وظهرت نتائج الأعمال نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي.