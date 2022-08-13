أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ووالدها في رمضان بالإسماعيلية اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ووالدها في أول أيام شهر رمضان الماضي بقرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية.

ومن المفترض أن تستمع المحكمة لطلبات دفاع المتهم والمدعي بالحق المدني، وكذلك مناقشة شهود العيان في الواقعة.

جريمة بشعة

وشهدت الإسماعيلية، أول أيام شهر رمضان الماضي، جريمة بشعة، بقتل شخص لزوجته داخل منزل والدها بالإسماعيلية، وذبح والدها أمام المنزل، ثم الهرب من مكان الحادث.

وبحسب شهود العيان، فإن المتهم اعتدى علي والد زوجته في محل خاص به أمام منزله، وقلم بذبحه، وصعد إلى الطابق الرابع واعتدى على زوجته بعدة طعنات.

وهدد المتهم حال التعرض له بإشعال النيران في المنزل في الإسماعيلية بالكامل بمواد بترولية كان يحملها في يده خلال دخوله للمنزل، وكذلك حرق أولاده.

ضبط المتهم

ونجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، في ضبط المتهم في أحد الأماكن الزراعية أثناء محاولته الخروج من المحافظة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتحفظت الشرطة علي السلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكابها تفصيليا خلال اعترافات أمام النيابة العامة.

واسفر الحادث عن مصرع السيد عناني أحمد، 70 عاما، مقيم في قرية نفيشة بشارع المخرطة، وابنته ابتسام سيد عناني، 39 عامًا، متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة في البطن والصدر.

وشيع الآلاف من أهالي قرية نفيسة جثمان المجني عليها ووالدها ثان أيام شهر رمضان.