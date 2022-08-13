بشرى تنتهي من ألبوم «حتة تالتة».. وتطرح أولى أغنياته الإثنين المقبل

انتهت بشرى مؤخراً، من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذى يحمل اسم «حتة تالتة»، ومن المقرر طرح أولى أغنياتها من الألبوم يوم الإثنين المقبل، إذ قررت طرح أغاني الألبوم تباعاً على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

ألبوم «حتة تالتة» حرصت فيه بشرى على اختيار أغنيات ألبومها بعناية وتنوع يرضي جمهورها، إذ تتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين الذين سيتمّ الكشف عنهم أثناء طرح أغنيات الألبوم.

تفاصيل ألبوم بشري

وتشارك بشري ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما، الذي سينطق شهر سبتمبر المقبل، ويترأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأحسن إخراج، وأحسن صورة، وأحسن موسيقي وتتر، وأحسن مسلسل، وأحسن مؤلف.

شاركت بشرى مؤخراً، في مسلسل «الاختيار» في الجزء الثاني بطولة النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، إذ نالت إشادات كبيرة عن تلك الشخصية، إذ قدمتها ببراعة شديدة.

آخر أعمال بشري

يُشار إلى أنَّ آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم «معالي ماما»، الذي طرح في دور العرض العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسؤوليات في العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت في صالح الأسرة من عدمه، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثي ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ«سولي»، والطفل ياسين، ومحمد علي رزق، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج أحمد نور.