تيفاني هاديش: لدي فائض من المال.. ولكن مازلت أخاف من الفقر

تحدثت الممثلة الأمريكية تيفاني هاديش عن جزء خاص من حياتها الشخصية، قائلة إنها استخدمت أجرها عن فيلم «Girls Trip» والذي بلغ 80 ألف دولار في سداد ثمن منزلها الذي اشترته بعد الموسم الأول من مسلسل «The Carmichael Show»، موضحة أنها لا تضيع أي وقت في سداد أموال المنزل خوفًا من أن تصبح بلا مأوى مرة أخرى، حيث كانت تعيش في سيارتها في السنوات الأولى من عملها مجال الكوميديا.

وقالت تيفاني هاديش ذات الأصول الإثيوبية، في حوارها مع موقع «Indie Wire»، «بدأت أحاول اكتشاف كيفية تكوين ثروة، أسرع وأول طريقة للقيام بذلك هي شراء بعض الأراضي»، متابعة: «لذا قبل أن ندخل الموسم الثاني من (The Carmichael Show) اشتريت منزلاً، قال الجميع إنه يجب أن أنتظر، لكنني لم أهتم. لقد عرفت للتو أنني سأضطر دائمًا إلى جني ما يكفي من المال لرعايتي».

أخشى أن أكون بلا مأوى مرة أخرى

وأضافت: «وعندما تأكدت من أنني أستطيع العيش بشكل مريح بـ500 دولار شهريًا، تمكنت من سداد نصف المنزل، ثم أنفقت أجري في فيلم (Girls Trip) على سداد الجزء المتبقي، أخبرني الناس أن أنفقها بطرق أخرى، لكنني استخدمتها لسداد أجر المنزل لأنني كنت دائمًا أخشى أن أكون بلا مأوى مرة أخرى».

وتابعت: «الآن لدي فائض من المال، لكنني ما زلت أخشى أن أكون فقيرة مرة أخرى، في كل فيلم أصنعه كنت أشتري قطعة أرض أخرى أو منزلًا».

وشعرت بأني «قمامة»

ومرت الممثلة الأمريكية تيفاني هاديش بحياة صعبة خلال طفولتها، حيث قضت فترة من حياتها داخل دار رعاية منذ كانت في 12 من عمرها، قائلة: «عندما كنت في دار رعاية كنت أعتقد أنني سأموت هناك، لم أكن أعتقد أنني سأصل إلى 18 عاما، ولكن عندما وصلت لهذا السن بدأت أفكر في طريقة للنجاح، وهذا أمر آمن في قدرتي على إعالة نفسي».

وأضافت: «عندما كنت طفلة وكنت أتنقل، كان يجب أن تكون كل أغراضي في أكياس القمامة، والتحرك بهذه الطريقة ليس جيدًا لتقدير الذات لأنه يجعلك تشعر وكأنك قمامة يمكن نقلها بسهولة إلى هنا أو هناك».

متابعة: «تبدأ في التفكير في نفسك على هذا النحو مثل القمامة، كان هذا أسوأ شعور في العالم شخصيًا، وقلت لنفسي إذا حصلت على أي قوة، سأحاول التأكد من أن الأطفال لا يشعرون بذلك، سأحاول تغيير هذا الشعور بالنسبة لهم. لذلك بدأت مؤسستي التى تعمل مع الأطفال».