تفاصيل اعتداء شاب على طفلة في الشارع بكفر الدوار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالي بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة عبر تطبيق «واتس آب» يظهر خلاله قيام طفلة بالعدو بأحد الشوارع خوفاً من كلب ضال.. وحال ذلك قام أحد الأشخاص بالتقدم نحوها والتعدي عليها بالضرب.

تحديد ناشر الفيديو

بالفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر بتحصله على المقطع من كاميرات المراقبة المثبتة بمنزله الكائن بمحل الواقعة بمنطقة منشية النصر.

وأضاف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه بين الأهالي للمساعدة في تحديد مرتكب الواقعة، كما أمكن تحديد الطفلة التي تظهر بمقطع الفيديو (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار).

ضبط مرتكب الواقعة

بسؤال الطفلة ووالدتها، قررتا بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو، وأضافت الطفلة أنها لا تعرف الشخص المشار إليه وأنها فوجئت بتعديه عليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار)، وبمواجهته أيد ما سبق وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لظروف عائلية وانفصال والده عن والدته وأضاف أنه لا توجد أي صلة تربطه بالفتاة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.