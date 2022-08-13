سيدة تدهس بائعة متجولة وابنتيها على طريق السويس: «العربية اتقلبت بيها»

شهد طريق مصر السويس الصحراوي، انقلاب سيارة ملاكي، بعد دهسها سيدة بائعة متجولة وابنتيها، ما أسفر عن إصابتهم بجروح خطيرة وكدمات، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات.

انقلاب سيارة على طريق مصر السويس الصحراوي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير على طريق مصر السويس الصحراوي، بنطاق محافظة القاهرة، إثر انقلاب سيارة كانت تقودها سيدة بعد أن دهست بائعة متجولة وابنتيها، ما أسفر عن إصابتهم بجروح خطيرة وكدمات متفرقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

السيارة دهست بائعة متجولة وابنتيها

تبين من التحريات الأولية، أن السيدة كانت تقود السيارة بسرعة فائقة، وهو ما أفقدها السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اختلالها بيديها، وانقلاب السيارة بها بعد دهس بائعة متجولة وابنتيها.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.