خبيرة سياحية: يجب الاهتمام بسياحة المغامرات في مصر

قالت خديجة لطفي، الخبيرة السياحية، إن قرار الاستعانة وتعيين أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار الجديد، هو اختيار موفق جاء من خلفية مصرفية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة سيكون بها الكثير من النقاط الاقتصادية التي تعتمد على جذب مزيد من السياح إلى مصر، «يظل أمام الوزير الجديد الكثير من التحديات الكبرى التي عليه عبورها».

لطفي: قطاع السياحة المصري واجه تحديات اقتصادية ضخمة

وأضافت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قطاع السياحة المصري واجه تحديات اقتصادية ضخمة ولذلك جاء اختيار وزير صاحب خلفية مالية ومصرفية للمساعدة في تجاوز مثل تلك التحديات، لافتة إلى أن مجال الآثار المصري هو مجال كبير، وبالنسبة لكافة دول العالم فدائما ما تجذب الآثار المصرية مواطني تلك الدول، «فيه 25% من آثار العالم في مدينة واحدة وهي الأقصر».

لطفي: مصر بها ثراء ثقافي وسياحي كبير

واستطردت: «اللي عندنا مش موجود عند حد، وفيه دول كتير عندهم أهرامات زي المكسيك، ولكن معندهمش هرم خوفو بتاعنا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع، بخلاف تعامد الشمس في معبد أبو سمبل، ومصر بها ثراء ثقافي وسياحي كبير، وتعود إلى حقب مختلفة في مصر».

وأوضحت أن نوعية السائح الذي يزور مصر حاليا جودتها منخفضة، ويحتاج القطاع إلى تطوير الأماكن الأثرية الخاصة سعيا لجذب نوعيه مختلفة من السائحين كذوي الهمم أو الإعاقات، كما يجب أن نخصص جزءًا لسياحة المغامرات، «ليه منعملش برنامج سياحي للأطفال اللي بيجوا مع أهلهم ونعملهم حاجات زي ألغاز أو برنامج مخصوص للأطفال».

وتابعت: «بزعل أوي لما بروح المتاحف العالمية وألاقي الأطفال فيها ماشيين بقلم وورقة وبيقروا اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة ويحلوا ألغاز، وسياحة المغامرات ممكن تبقي في الصحراء أو الواحات الممتدة في كافة ربوع مصر».