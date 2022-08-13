جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل منزله ببورسعيد

عثر الأهالي بمنطقة عمر بن العزيز بحي الزهور في بورسعيد، مساء اليوم، على شخص لقي مصرعه في ظروف غامضة بعد أن دلت الرائحة على وجوده داخل شقته حيث اختفى منذ ثلاث أيام.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول إبراهيم جاد عبد الله 57 سنة، إلى مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف، متوفى منذ 3 أيام وبه جرح قطعي بالرقبة ويقطن بمساكن عمر بن عبد العزيز بحي الزهور وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة.

إجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحادث

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وإذا كانت الوفاة طبيعية أم بها شبهة جنائية.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وعرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وسؤال الشهود من أهل المتوفى والجيران والتحفظ على الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى ومعرفة ملابسات الحادث.

مصرع شخص في حادث تصادم

من جانب آخر، لقي شخص مصرعه في تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية حيث شاء القدر أن تفرغ سيارته من البنزين فنزل فصدمته صدمه سيارة نقل قبل أن يطلب الدعم من السيارات المارة في الطريق.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد أن مستشفى النصر التخصصي التابع للتأمين الصحي الشامل قد استقبلت عن طريق سيارة الإسعاف رمضان عبد العزيز عبد الرحمن 42 سنة جثة هامدة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستكمال التحقيقات.