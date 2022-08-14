أغنية «كاظم» لـ أبيوسف تحقق 80 ألف مشاهدة في 10 ساعات على يوتيوب

طرح مطرب الراب أبيوسف، تراك جديد يحمل اسم كاظم، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكسر حاجز الـ80 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهى إحدى أغاني ألبوم «راس شيطان»، الذي يضم نحو 9 أغاني، وتداول عدد كبير من جمهوره ومتابعيه كلمات الأغنية عبر السوشيال ميديا.

واعتمد أبيوسف، في فيديو كليب تراك كاظم، على تثبيت صورة واحدة لباب غرفة مغلقة داخل منزل، وباب آخر مفتوح ويقف بداخل بلكونة الغرفة شابًا ينظر للشارع.

كلمات تراك كاظم لمطرب الراب أبيوسف

ومن كلمات أغنية كاظم لـ مطرب الراب أبيوسف:

عامل عيد ميلادي في آبل بيز

جيبت أغلى مطرب بيحيي ومش ملتفت ليه

سايق على سرعة 20 ومشغل دافينشي

ميجوز تيولاند حبيب

ففاتني Paris fashion week

من غير ما أقول جواب أو قرار واقف في زورك ياسطا ومش مدي انتظار

شيكلي ع الأوركسترا سمعلي الكورال

الكوراس كلمة واحدة هقولها ويتبعني المزمار

هيثم تيتيريري

بايخة وياريتها حتى بتنتهي دي كترت

سايبك تلف في دايرة عيش براحتك

نايبك خدته ولسه هاخد نايب صاحبك

غنيت موال بكا وجاله برد في عينه

هروحت لصاحب أكونت فيك دسني كَل ايميله

هتكلم عظمة حد يدبلج المترجم فينه

أنا savage زي راندي داخل جمل ميتاليكا

بسأل unforgiven كام دي

شوطت كورة في أكتوبر نزلت في مياميانا

مزعج في مقر العمل زي التيبنياكي

ماسورة الدسات بتطفح تضرب فيك وفينا

أنا والفلوس كابل مجنون بخيت وعديلة

ميكروفونات رخيصة تمسكها تسيح في ايدك

شربت شوب خمس خمسات مكنش فيه تيكيلا

داخل برجلي على البيت ها الصنادل فين

هى تقولي كاظم إنت تقولي كاظم بيه

أنا حاجة وهما ولا حاجة بتقارن ليه

تراكك اشتغل بالغلط فقومت راشش Raid

حب وحظ لا ده محن لا أنام دودو

سيولة عالية في الحساب فهحتاج دكتور

مطربو الراب يتبعون الـ«دس» في أغانيهم لانتقاد بعضهم

وفي شهر يناير الماضي، تصدّر كل من مطرب الراب أبيوسف، وزميله الجوكر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد قيام الأخير بـ دس الأول في تراك يحمل اسم التالتة شمال، والـ«دس» في عالم الراب يعني انتقاد مطرب لآخر في أغنية جديدة.

وكان أبيوسف، قد طرح تراك يحمل اسم «ألفا» يرد به على زميله مروان موسى، ودسه من خلال كلمات الأغنية، وتوجيه انتقادات له.