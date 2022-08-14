حملات لإزالة ورفع الإشغالات بالمنيا ومغاغة وتحرير 8 محاضر بالكورنيش

واصلت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة حملاتها المُكثفة لإزالة المخلفات والتعديات والإشغالات، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل حركة المرور.

حملة لرفع الإشغالات داخل وخارج كورنيش النيل

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لرفع الإشغالات داخل وخارج كورنيش النيل بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغالات بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتمشيط الطرق الرئيسية ورفع الإشغالات بمختلف أنواعها عن الأرصفة، وإضفاء الطابع الجمالي والحضاري بالمدينة.

إزالة جميع العوائق الموجودة بالطرق

وفي مركز مغاغة، نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع التعديات على الطريق العام وجانبي الشوارع وإزالة جميع العوائق الموجودة علي الطريق حيث استهدفت الحملة رفع إشغالات المحلات التجارية و تهذيب إشغالات الباعة الجائلين بمدخل شارع طه حسين و شارع السلام القبلي وميدان المحطة وشارع عبد العظيم الغربي، ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بالشكل العام للمدينة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.