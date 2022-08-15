تفاصيل البرامج الدراسية الجديدة في كلية العلوم بجامعة قناة السويس

أوضحت جامعة قناة السويس، أن هناك العديد من البرامج الدراسية المميزة في كلية العلوم، ومنها برامج دراسية مميزة بكلية العلوم، وبرنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضحت الجامعة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرامج الدراسية الجديدة في كلية العلوم بجامعة قناة السويس تتمثل فيما يلي:

برنامج «علوم البترول والمياه»

برنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة، ويمنح بكالوريوس العلوم في تخصص علوم البترول والمياه.

برامج جديدة بمرحلة الدراسات العليا «دبلومات»

دبلومة: الكيمياء الحيوي والفسيولوجي.

دبلومة: الكيمياء الحيوية.

دبلومة: الكيمياء الحيوية التحليلية.

دبلومة: كيمياء حيوية وسموم بحرية.

دبلومة: الميكروبيولوجي العامة.

دبلومة: تقييم الأثر البيئي.

دبلومة: الكيمياء التحليلية.

دبلومة: الكيمياء التطبيقية.

دبلومة: الكيمياء العضوية.

دبلومة: الكيمياء الفيزيائية.

دبلومة: إدارة المصايد.

دبلومة: الاستزراع المائي.

دبلومة: لبيوتكنولوجي.

دبلومة: تحليل مياه.

دبلومة: إدارة محميات.

دبلومة: علوم المواد.

دبلومة: الفيزياء الإشعاعية والطبية.

دبلومة: فيزياء البصريات.

وذكرت جامعة قناة السويس، أنّ دبلومة الكيمياء الحيوية تضم الكيمياء الحيوية والفسيولوجي، الكيمياء الحيوية التحليلية، كيمياء حيوية وسموم بحرية، لافتا إلى أن التقديم مستمر لمدة شهر حتى 15 سبتمبر 2022، بمكتب إدارة الدراسات العليا بمبنى كلية العلوم، موضحًا أنه يتم إعلان القبول وفقًا للشروط والأعداد التي أقرها مجلس الكلية.

برامج الدراسات العليا في معهد الاستزراع السمكي

وأشارت الكلية في تقرير صادر عنها على الصفحة الرسمية لها، إلى أن هناك برامج للدراسات العليا بمعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك، لافتا إلى أنّ المعهد يمنح الدرجات العلمية التالية:

- الماجستير الأكاديمي.

- دبلوم الاستزراع المائي في إنتاج المفرخات المائية والغذاء والتغذية في الاستزراع المائي.

- الماجستير المهني في إنتاج المفرخات المائية وفي التقنية الحيوية المائية.

- الدكتوراة الأكاديمية في «المفرخات المائية، مكافحة الأمراض فى الاستزراع المائي، التقنية الحيوية في الاستزراع المائي، الغذاء والتغذية في الاستزراع المائي، تكنولوجيا المصايد».