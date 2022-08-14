القصة الكاملة لمقتل شاب على يد 4 من أقاربه بالفيوم.. «عاكس شقيقة أحدهم»

كمثل أي شاب في مرحلة المراهقة، أبدى «محمود» إعجابه بإحدى الفتيات بمغازلتها ليثبت لنفسه أنّه أصبح شاباً كبيراً دون أن يدري أنّه سيدفع حياته ثمناً لتلك المعاكسة، ليلقى مصرعه بصورة مأساوية على يد 4 من أقاربه بينهم شقيق الفتاة، الذين اعتبروه تجرأ عليهم وانتهك شرفهم بفعلته، فاستدرجوه بحجة توصيلهم إلى المقابر، فتوجه معهم بسهولة دون أن يدري أنّ هناك سيقضي اللحظات الأخيرة من حياته يعاني الهلع والخوف والألم من الطعنات التي سددها له أقاربه.

العثور على جثة طفل

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد العثور على جثة شاب مقتولاً وبه العديد من الطعنات بمناطق متفرقة في جسده، ملقى وسط مقابر سرسنا بنطاق المركز، وبجواره «توك توك» يعمل عليه سائقا.

معاينة الجثة ونقلها للمشرحة

وانتقل ضباط المركز برئاسة المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز، إلى مقابر سرسنا، وعاين الجثة والتي كانت غارقة في الدماء، كما وجد كافة ممتلكات الطفل وتبيّن أنه يدعى «محمود» وعمره 17 سنة، ومعه كل متعلقاته من أموال وهاتف محمول و«التوك توك» الخاص به، ما استبعد قتله بدافع السرقة.

فريق بحث لحل اللغز

جرى تشكيل فريق بحث لحل لغز مقتل الشاب والوصول لهوية الجناة، وبدأ عمله بجمع المعلومات والتحري عن الشاب وفحص علاقاته وتفريغ الكاميرات القريبة من منطقة المقابر بمركز طامية، حتى تمكنت من حل لغز الجريمة بعد أقل من 24 ساعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه.

ضبط الجناة واعترافهم

وعلى الفور خرج رئيس مباحث المركز على رأس قوة من القسم، وألقى القبض على 4 أشخاص، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنّهم استدرجوا المجني عليه إلى المقابر لتنفيذ جريمتهم بعيداً عن أعين الناس، وفور وصولهم أخرجوا أسلحة بيضاء «مطاوي» اشتروها خصيصاً للتخلص منه، وكالوا له الطعنات في كل مكان بجسده حتى خارت قواه وسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه وتركوه وفروا هاربين.

عاكس شقيقة أحدهم فقتلوه

وأدلى المتهم الرئيسي باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم الجريمة، موضحاً أنّ المجني عليه عاكس شقيقته التي اشتكت له من تكرار هذا التصرف، فقرر الانتقام منه بقتله لاقترابه من شقيقته، وأعد خطة محكمة لتنفيذ مخططه، واستعان بـ3 من أقاربه الذين يثق بهم، وبالفعل تمكنوا من تنفيذها باستدراجه وقتله.

حبس المتهمين 4 أيام

وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.