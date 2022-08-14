ضبط 1603 قضايا تموينية و58 كيلو بانجو وحشيش وهيروين خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1603 قضايا تموينية متنوعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط 46 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 15805 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت 15 طن أقماح محلية، كما جرى ضبط قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ5٫400 طن أقماح محلية.

وفي إطار جهود الإدارة لرصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت 203 قطعة 45 قطعة صوتية – 98 قطعة ضوئية – 60 ملصق.

ضبط 199 قطعة سلاح

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري بحوزة 166 متهما، وتنفيذ 87170 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين بارتكاب حادث، وضبط 277 قضية مخدرات، ضبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 33,065 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 28,349 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 7,155 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 2,561 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 670 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 763 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 543 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 300 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 90 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 جراما، 458 عبوة قطرة مخدرة، 32537 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 52 متهم هاربا، و18 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 184 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 23112 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 203 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم.

ضبط مرتكبى واقعة مقتل مواطن بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بإحدى القرى التابعة للمركز، بالانتقال والفحص تبيّن مقتل أحد الأشخاص- مقيم بذات القرية إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه حال تواجده بأرضه الزراعية، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بذات القرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية - طبنجة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم باستخدام السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج من أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب عن مسكنهما، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى غيابه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية في غياب المذكور، وأنّ وراء ارتكابها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة مقتل المتغيب لوجود خلافات بينهما، حيث استدرجه إلى أحد الطرق بين الزراعات واعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته، وعقب ذلك وضع جُثته داخل جوال ووألقاها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من أرض زراعية بالقرية سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار، كمية من مخدرى البانجو والهيدرو، دراجة نارية دون لوحات معدنية، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة النارية للترويج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أنّ شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتاجرات في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفى محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية

واستكمالا لجهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة لحيازته عملات وطنية مقلدة – كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته أقر بسابقة شرائه المبالغ المالية المضبوطة بحوزته مقابل مبلغ مالي صحيح من أحد الأشخاص، يدير صفحة إلكترونية على فيس بوك، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى القائم على إدارة تلك الصفحة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وقيامه بإنشاء وإدارة تلك الصفحة لترويج العملات الوطنية المقلدة مقابل مبالغ مالية صحيحة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزته عدد من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تُشير لنشاطه الإجرامي، الصفحة الإلكترونية التى يقوم من خلالها بعرض العملات المقلدة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال فيس بوك نظير حصوله على عمولة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة من عدة فئات مختلفة، بعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير، هاتف محمول، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية على النحو المشار إليه.