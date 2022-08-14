تكلفة رحلات العمرة 2022.. البرنامج الاقتصادي يبدأ من 23 ألف جنيه

يبحث الكثيرون عن تكلفة رحلات العمرة 2022، خاصة مع إعلان وزارة السياحة والآثار، أن أولى رحلات موسم العمرة للعام الهجرى الجديد 1444 هجريُا، ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

تكلفة رحلات عمرة المولد النبوي

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تكلفة رحلات العمرة 2022 ليست واحدة، حيث تختلف من موسم لآخر، وتابع: «أسعار برامج العمرة خلال المولد النبوي تختلف عن سعر عمرة رجب أو شعبان أو رمضان»، موضحًا أن تكلفة العمرة خلال شهر رمضان تكون الأعلى.

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن»، أن تكلفة رحلات عمرة المولد النبوي التي ستبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، ستتراوح بين 23 ألفًا إلى 28 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته 15 يومًا، لافتًا إلى أن تلك الأسعار ستشهد زيادة طفيفة خلال موسم عمرة رجب وشعبان، فيما سترتفع الأسعار بشكل أكبر خلال عمرة شهر رمضان.

أسعار العمرة هذا العام لن تشهد زيادة عن العام الماضي

وأوضح «الغمري»، أنه بالرغم من ارتفاع قيمة صرف العملات الأجنبية خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي، إلا أن أسعار رحلات العمرة هذا العام لن تشهد أية زيادات بالمقارنة بأسعار العمرة خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن الأسعار ستكون مساوية للعام الماضي أو تشهد انخفاضًا.

ومن جهته، قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العامل الرئيسي الذي سيتحكم في تكلفة رحلات العمرة 2022، هو عدد التأشيرات التي سيسمح لشركات السياحة بتنفيذها هذا العام، موضحًا أنه في حال كان عدد التأشيرات كبيرًا، فإن أسعار البرامج ستكون في المعقول، حيث سيكون متوسط سعر عمرة المولد النبوي 25 ألف جنيه، أما إذا قلت أعداد التأشيرات فإن سعر برنامج عمرة المولد النبوي سيصل إلى نحو 30 ألف جنيه.