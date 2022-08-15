تفاصيل درجة الرطوبة في المحافظات بعد إعلان ارتفاعها.. تصل حتى 95

«استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات مئوية».. هكذا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى السبت المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري.

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، تفاصيل درجة الرطوبة في المحافظات بعد إعلان ارتفاعها حتى السبت المقبل، إذ تسجل الدرجة العظمى ليلا خلال الفترة المذكورة على القاهرة والوجه البحري بين 75 وحتى 85 ونهارا الصغرى بين 30 و40 درجة .

وأوضح الخبراء أن درجة الرطوبة العظمى ليلا على السواحل الشمالية بين 90 و95 والصغرى نهارا 60 و65، وجنوب سيناء العظمى ليلا 55 و60 والصغرى نهارا 30 و35 .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الرطوبة حتى السبت على شمال الصعيد العظمى ليلا 45 و50 والصغرى نهارا 20 و25، وجنوب سيناء العظمى ليلا 30 و35 والصغرى نهارا 10 و15 درجة رطوبة.

توقعات الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

وبشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل 20 أغسطس الجاري، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، وليلا يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15 أغسطس، فتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 34 والمحسوسة 37، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.