السيرة الذاتية للواء محمود فؤاد بعد تعيينه قائدا للقوات الجوية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قرارًا بتعيين اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد عبدالجوار، قائدًا للقوات الجوية.

وتنشر «الوطن» السيرة الذاتية للواء طيار أركان حرب محمود فؤاد عبدالجواد، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه قائدًا للقوات الجوية، كما يلي:

- الرتبة: لواء طيار أركان حرب.

- السلاح: قوات جوية.

- تاريخ الميلاد: 1966/03/19.

- تاريخ التخرج: 1987/06/30.

- الكلية: الكلية الجوية.

- تاريخ الترقية: إلى الرتبة الحالية 2017/01/01.

- المؤهلات العسكرية: بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، فرقة قادة أسراب جوية، ماجستير العلوم العسكرية أ.ح عام، دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكري، زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية

- المناصب القيادية الرئيسية: تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية.

- الميداليات والأوسمة: ميدالية اليوبيل الفضى لنصر اكتوبر 73، ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952، ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، ميدالية 25 يناير، ميدالية 30 يونيو، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة.