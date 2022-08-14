شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022.. «التعيين بعد التخرج»

يبحث الكثير من أولياء الأمور الطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وخريجي المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات عن شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، بعد إعلان المعهد عن قبول دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي المقبل.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» شروط التقديم للمعهد العالي لتكنولوجا النقل بوردان، وفق البيان الصادر عن المعهد، وذلك ضمن الخدمات الاخبارية التعليمية التي تنشرها البوابة للطلاب وأولياء الأمور يوميًا.

فئات يحق لها التقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

ووفق البيان الصادر، فإن المعهد العالي يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة فقط، إضافة إلى طلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا)، وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط، ويوفر المعهد وظائف للطلاب عقب التخرج مباشرة.

يتم التقديم للمعهد من خلال مكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الأدنى للقبول.

شروط التقديم لمعهد تكنولوجيا النقل

ووضع المعهد بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين وهي كالآتي:

- يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للانتساب بالمعهد على 22 عامًا في بداية أكتوبر 2022.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، إذ إن الدراسة في المعهد بنظام الإقامة الداخلية، ويقوم المعهد بتوفير وسائل الاقامة داخل المعهد.

- يشترط أن تكون اللغة الأجنبية للطالب المتقدم هي اللغة الإنجليزية.

- نجاح الطالب المتقدم في اجتياز اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد «رياضية، طبية، سمات...».

الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج

والانتساب للمعد العالي للتكنولوجيا يتيح للطالب الحصول على أكثر من درجة علمية فهي بنظام 2 + 2، أي أنه يحق للطالب بعد دراسة عامين الاكتفاء بالتعليم والحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط، أو إكمال الدراسة لمدة 4 سنوات والحصول على درجة البكالوريوس.

وتتيح الدراسة في المعهد دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية في أثناء فترة الدراسة؛ لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.