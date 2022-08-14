برنامج «الكارير».. اعرف أكثر 5 أوهام في مجال الشهادات والكورسات

كشف مصطفى كريم، مقدم برنامج «الكارير» على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع «يوتيوب»، عن أكثر 5 أوهام في مجال الشهادات والكورسات التي يدعي البعض أنها معتمدة، والتي تساعد خريجي الجامعات أو غيرهم في البحث والوصل لفرصة عمل بشكل أسرع.

وقال كريم: «تلاقي حد يقول خد كورسات عشان تلاقي شغل، وحد يقول أخذت الكورس ده وفارق معايا جدًا، فدول إما ناس عاوز تبيع كورسات، أو أشخاص أخذوا بالفعل كورس معين وفرق معاهم في حياتهم، وهما عاوزين يساعدوك».

وأضاف «كريم»، أن هناك بالفعل شهادات معتمدة وأخرى غير معتمدة، «فيه كورسات وشهادات عاملة نفسها معتمدة، فقبل ما تسأل عن اعتماد الشهادة، اسأل نفسك الأول، هل الشهادة دي أصلا مهمة ولا لا، وهل المجال بتاعك محتاج الشهادات والكورسات دي ولا لا، العبرة هنا بأهميتها للمجال والكارير بتاعك، مش إن بس صحابك أخذها ولقى شغل، أو أن الكورس معتمد أو لأ، شارحًا في الوقت ذاته عن أكثر 5 أوهام شهرة في مجال الكورسات والشهادات المعتمدة، التي يسوقها الكثير من المراكز.

الوهم الأول: الشهادة معتمدة من جامعة معينه

أوضح كريم، أنّ الشهادة عندما تكون معتمدة «ده بيكون ختم على الشهادة لا بيزود ولا بينقص في محتوى الكورس، الشهادات المعتمدة بجد هي الشهادات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سواء في مصر أو في أي دولة، وليس من جهة معينه، فلازم تروح الجامعة الأول وتسأل وتتأكد قبل ما تدفع فلوس، أو تضيع وقتك في كورس مش مهم».

الوهم الثاني: الشهادة معتمدة في دولة أجنبية

أشار كريم، إلى أن الشهادات التي تدعي اعتمادها في دولة أجنبية غالبا ما تكون في دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، «لو عملت سيرش ممكن تلاقي صاحب الأكاديمية بتاع بلاد بره هو هو نفس صاحب المركز اللي في مصر، والمركز اللي بره مصر يكون عبارة عن غرفة، لا جامعة ولا أكاديمية زي ما بيقول، هو مأجر غرفة عشان لما يطلع الشهادة بالإنجليزي يبقى اسمها شهادة من بلاد بره، وممكن تكون رخصتها منتهية كمان».

الوهم الثالث: مدرب الكورس معتمد

أضاف كريم، أن المدرب المعتمد لا يعني بالضرورة أن تكون الشهادة أو الكورس التي ستأخذه مع هذا المدرب معتمد «المدرب معتمد يعني المدرب معاه شهادة، لكن مش كل مدرب معتمد يقدر يعطي لغيره شهادة معتمدة، إلا إذا كان البرنامج أو الكورس نفسه ده معتمد ومعاه توثيق واضح وبالتالي يقدر يديك شهادة معتمدة باسم المكان ده».

الوهم الرابع: الكورس سيعطي لك كارنيها لمزاولة مهنة

أوضح كريم، «فيه مراكز تقولك احضر البرنامج وهتاخد 15 شهادة و 12 كارنية، مش عارف بصراحة إيه لازمة كترة الكارنيهات، أولا كارنيه مزاولة أي مهنة لوحدة بس كفاية مش لازم يكون 10 كارنيهات، كمان مفيش مركز تدريب او حتى جامعة بتدي كارنية مزاولة مهنة ده لازم يطلع من جهة حكومية».

الوهم الخامس: مركز التدريب يعطي شهادة دكتوراه وماجستير

وذكر أنه لا يوجد مركز تدريب يعطي شهادة دكتوراه أو ماجستير أو حتى بلومة دراسات عليا، «الدكتوراة والماجستير لازم يديها جامعة والبرنامج يكون معتمد من المجلس الاعلى للجامعات، الماجستير هتدرس مواد علمية لعددة صفوف دراسية لساعات معتمدة وتقدم ابحاث وتعمل برزنتيشن ومشاريع وورش عمل ودراسات حالة، وفي النهاية يا إما يبقى فيه امتحان شامل، أو بتقدم رسالة وتناقشها، ده كله في الماجستير فما بالك بقى من الدكتوراره».