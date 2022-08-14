الصحة: دفعنا بـ37 سيارة إسعاف لإنقاذ مصابي «أبوسيفين» فور تلقي البلاغ

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه عقب الحادث الأليم الذي وقع، صباح اليوم، بكنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، تعاملت الدولة بشكل سريع ومتناسق مع الكنيسة، إذ وصل البلاغ إلى هيئة الإسعاف المصرية في الـ 8.57 صباح اليوم، بنشوب حريق بالكنيسة، وتم الدفع بما يقرب من 37 سيارة إسعاف؛ لإنقاذ المصابيين.

عبدالغفار: وقت وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث استغرق 25 دقيقة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوقت الذي استغرقته سيارات الإسعاف للوصول إلى الموقع لم يتجاوز الـ25 دقيقة فقط، حتى وصلت أولى تلك الحالات إلى المستشفى في تمام الساعة 9.10 صباحًا بمستشفى إمبابة العام.

عبدالغفار: المشكلة الرئيسية في كثافة السكان الموجودين في المكان

واستطرد: «كانت المشكلة الرئيسية في كثافة السكان الموجودين في المكان، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق جراء كثافة الدخان المتصاعدة، وفيه حالات من الحماية المدنية والمصابين تم إسعافهم في موقع الحادث، ولكن نقلت 55 حالة منهم إلى المستشفى، وكان نتيجة كثافة السكان ارتفعت حالات الوفاة إلى 41 حالة».