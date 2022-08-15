أستاذ توعية بيئية: إفريقيا الأكثر تأثرا بتغير المناخ والأقل تلويثا للبيئة

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التوعية البيئية بجامعة عين شمس، تفاصيل التغيرات المناخية والعوامل المسببة لها، موضحا أن القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالظاهرة رغم أنها أقل البلدان تلويثا للبيئة، لافتا إلى ضرورة دعم الدول النامية بـ100 مليار دولار لتحسين اقتصادياتها وتمكينها من استخدام التكنولوجيا الحديثة التي لا تلوث البيئة.

خوفا من الهجرة البيئية.. مطالب بالحفاظ على التراث الإنساني

وأكد لـ«الوطن» أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الأمر، فعملت خرائط تفاعلية للمناطق الأكثر تأثراً من تغيرات المناخ وهي الدلتا والإسكندرية وبدأت وضع وبناء المصدات لصد مياه البحر إذا حدث أي تطور لمنع المياه من الوصول للشواطئ: «مصر ماشية في الاتجاه ده بشكل كبير لأنه مهم الحفاظ على التراث الإنساني لأنه ممكن يحصل هجرة بيئية».

أستاذ التوعية البيئية بجامعة عين شمس: كل الأشياء متكيفة مع المناخ كالنبات والحيوان والطيور

ونوه إلى أن كل الأشياء متكيفة مع المناخ كالنبات والحيوان والطيور، وهو ما يسمى بالتنوع البيولوجي والنظيم البيئية الطبيعية وكلها تتأثر فالنبات الذي ينمو في مناخ طبيعي يتأثر في حالة حدوث خلل في هذا المناخ يؤدي إلى ضعف إنتاجيته، كما يؤثر على الطيور ويؤدي إلى نفوقها نتيجة الحرارة الشديدة.

يذكر أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة تحدث لـ«الوطن» قبل أيام، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ التي ستحتضن قمة المناخ 27 في نوفمبر المقبل الآن أصبحت مدينة جديدة بالكامل بحسب تعبيره، سيجري الانتهاء من تنفيذ 30 مشروعاً، قبل استضافة قمة المناخ.