انقطاع المياه في 9 قرى بمركز منية النصر في الدقهلية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال صيانة بمحابس طلمبات المياه العكرة بمرفق مياه منية النصر؛ وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 2022/8/16، بداية من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

قطع مياه الشرب عن 9 قرى في الدقهلية

وأكدت الشركة في بيان صحفي، أن الأمر الذي يستدعي إيقاف المرفق وانقطاع المياه في 9 قري بنطاق مركز منية النصر وهم: «برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - منشية عاصم - الرياض - النزل - الكردي».

ربط رافع مياه الوكالة الجديد في شربين

ومن جهة أخرى تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم أعمالها في ربط رافع مياه الوكالة الجديد؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المياه بالقرى التابعة للوحدة المحلية بالوكالة، وهي كلًا من: (المربع - ديكسون - الوكالة - منشأة النصر - أم السعود - كفر يوسف)، وهو ما يتسبب في ضعف المياه عن بعض مناطق شربين لمدة 6 ساعات تنتهي في الساعة 4 مساء.

توفير مياه الشرب خلال فترة الانقطاع

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في بعض قرى الدقهلية وكافة المصالح والشركات ‏والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل ‏لاتخاذ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه المعلن عنها.‏