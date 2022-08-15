تفاصيل برامج كلية التجارة الدولية واللغات بجامعة قناة السويس 2022

قالت جامعة قناة السويس، إن كلية التجارة الدولية واللغات، تقدم العديد من البرامج، وأبرزها برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية، لافتة، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن مصروفات البرنامج تبلغ 25 ألف جنيه.

برنامج التسويق الرقمي و الأعمال الإلكترونية

- يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين.

- مدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام.

- يحقق الخريج التوافق بين متطلبات سوق العمل من ناحية والاتجاهات الحديثة في تخصصات التسويق الرقمي وإدارة الأعمال وربطها بالتطبيقات الإلكترونية المستخدمة فعلياً.

برنامج الأسواق و المنشآت المالية

- يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين.

- مدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام.

- يقدم خريج متميز لسوق العمل بالقطاع المالي والمصرفي «قطاع البنوك وقطاع شركات التأمين والبورصات وشركات الوساطة في الأوراق المالية » بشكل خاص إلى جانب عمليات الإدارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار.

البرامج الجديدة المميزة بكلية التجارة

- برنامج شعبة اللغة الإنجليزية (CH)، برنامج بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح هذا البرنامج فرصة للطالب في اختيار برنامجه الدراسي والمواد التي يفضل دراستها باللغة الإنجليزية وفقا لنظام الساعات المعتمدة، إضافة إلى اختيار عضو هيئة التدريس الذي يتفق منهجه وأسلوبه في التدريس مع احتياجات الطالب.

- برنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI) بنظام الساعات المعتمدة.

- برنامج نظم معلومات الأعمال (BIC) بنظام الساعات المعتمدة.

- برامج الدراسات العليا بكلية التجارة، والتي تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه الأكاديمي.

- البرامج المهنية والتي تمنح درجتي الماجستير والدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال، والمحاسبة.