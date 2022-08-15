تأجيل النطق بإعدام موظف متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم ببنها

قررت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، قبل قليل، مد أجل النطق بحكم الإعدام بحق موظف على المعاش، لإتهامه بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم «معاقة ذهنياً»، بدائرة مركز شرطة بنها، إلى شهر سبتمبر المقبل، انتظاراً لورود رد مفتي الجمهورية بالرأي الشرعي في إعدام المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وممثل النيابة، كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد.

حراسة مشددة أثناء نظر قضية فتاة بنها

وشهدت المحكمة، خلال جلستها اليوم، أعمال تأمينية مشددة، لضمان سير المحاكمة بشكل عادل، وحفاظاً على حقوق المجني عليها، حيث استمعت المحكمة، في جلساتها السابقة، لمرافعات النيابة والدفاع، وقررت إحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، عقب عرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنياً من عدمه، ووجه الإعاقة، ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور، وتحديد عمرها العقلي، واستدعاء الطبيب الشرعي معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.

تفاصيل واقعة التعدي على فتاة بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم «أحمد م. ش.»، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بقرية «الشموت»، دائرة مركز شرطة بنها، قام بالتعدي على المجني عليها، رغم إعاقتها الذهنية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاع المجني عليها والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعي، الذي أثبت واقعة التعدي على المجني عليها، وأنها من ذوي الهمم، لتقرر المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.