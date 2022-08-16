مواعيد وإجراءات تسليم أراضي بني سويف الجديدة.. حتى 15 نوفمبر

يبدأ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، في تسيلم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز بالحي الثالث عشر بالمدينة، بداية من الأحد 9/10/2022، ويستمر تسليم قطع الأراضي للفائزين بها حتى يوم الثلاثاء 15/11/2022، وذلك من خلال الذهاب لجهاز المدينة في المواعيد المقررة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم قطع أراضي الإسكان، بمدينة بني سويف الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بمدينة بني سويف الجديدة

- تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمجاورة الأولى من 1 : 20، يوم الأحد 9/10/2022.

- تسليم القطع من 21 : 40، يوم الإثنين10/10/2022.

- تسليم القطع من 41 : 64، يوم الثلاثاء 11/10/2022.

وتخصيص يوم الأربعاء 12/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الأولى من 1 : 20، يوم الأحد 16/10/2022.

- القطع من 21 : 40، يوم الإثنين 17/10/2022.

- القطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 18/10/2022.

- القطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 19/10/2022.

- القطع من 81 : 100، يوم الخميس 20/10/2022.

- القطع من 101 : 120، يوم الأحد 23/10/2022.

- القطع من 121 : 139، يوم الإثنين 24/10/2022.

وتخصيص يوم الثلاثاء 25/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية من 140 : 160، يوم الأربعاء 26/10/2022.

- القطع من 161 : 180، يوم الخميس 27/10/2022.

- القطع من 181 : 200، يوم الأحد 30/10/2022.

- القطع من 201 : 220، يوم الإثنين 31/10/2022.

- القطع من 221 : 240، يوم الثلاثاء 1/1/2022.

- القطع من 241 : 260، يوم الأربعاء 2/11/2022.

تخصيص يوما للمتخلفين عن موعد الاستلام

وتخصيص يوم الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- القطع من 261 : 280، يوم الأحد 6/11/2022.

- القطع من 281 : 300، يوم الإثنين 7/11/2022.

- القطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 8/11/2022.

- القطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 9/11/2022.

- القطع من 341 : 364، يوم الخميس 10/11/2022.

وتخصيص الأيام من الأحد 13/11/2022 : الثلاثاء 15/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.