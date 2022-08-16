تحقيقات «عرنوس الزاوية»: المتهم أنشأ ورشة لبيع السيوف والسنج للبلطجية

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، بشأن سقوط «ن. ص»، مسجل خطر، 37 سنة، وشهرته «عرنوس» بتهمة إنشاء ورشة لتصنيع السيوف والسنج وترويجها بين البلطجية بمنطقة الزاوية الحمراء والمناطق الشعبية المجاورة لها بالقاهرة، أن المتهم كان يتستر في ممارسته للنشاط بورشة حدادة يملكها، وأنها منذ عدة أشهر توقف عن العمل في تصنيع المشغولات المعدنية، وتوجه لتصنيع السيوف والسنج والسلاح الأبيض.

300 جنيه للسنجة و600 للسيف

وأوضحت التحقيقات والتحريات أن المتهم، فصل جزءًا من الورشة بباب حديدي ويقوم داخله بتصنيع السنج والسيوف، وأنه قام بوضع تسعيرة لها، حيث بلغ سعر السنجة بدون شق 300 جنيه والسيف في حجم الذراع بـ600 جنيه، كما قام بصناعة الخناجر وبلغ سعر بيع الخنجر 150 جنيها.

ماركة مسجلة

واعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه يقوم ببيع تلك المنتجات للبلطجية مبررًا ذلك: «أن الأسلحة البيضاء التي قام بصناعتها كان يختمها باسم عرنوس، وتحولت إلى ماركة بين البلطجية وكان الطلب عليها متزايدا».

سقوط المتهم وحبسه

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد أن أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيامه ببتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، متخذاً من الورشة ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور جرى استهداف الورشة وضبطه، وعُثر بداخلها على 100 قطعة سلاح أبيض «مختلفة الأحجام والأشكال» و47 قطعة مقبض خشبي مختلفة الأحجام ومبلغ مالي وهاتف محمول وأدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.