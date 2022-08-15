السيطرة على حريق هائل في عقار بالمقطم.. وإصابة شخصين بالاختناق «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب بعقار مكون من 6 طوابق في المقطم، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة ومدني بالاختناق خلال عمليات الإخماد.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات السكنية بشارع الزهور في المقطم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحادث بـ4 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بـ4 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات السكنية المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في الطابق الثاني بعقار مكون من 6 طوابق.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بينهم فرد دفاع مدني بالاختناق، وتم التعامل معهما بواسطة سيارات الإسعاف الموجودة في موقع الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب نشوب الحريق، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحريق تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن اندلاع الحريق، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.