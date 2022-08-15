100 ريال غرامة الصوت العالي في الأماكن العامة بـ السعودية

غرامة جديدة أقرتها السلطات في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت الجهات المعنية إلى توقيع غرامة الصوت العالي في الأماكن العامة في السعودية، حيث إنّ تلك الغرامة تعد الأولى من نوعها وبلغت قيمتها 100 ريال سعودي.

وتهدف السلطات السعودية من غرامة الصوت العالي في الأماكن العامة في السعودية التي حددت بـ100 ريال سعودي، الحد من الأصوات المرتفعة داخل الأماكن العامة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

غرامة الصوت العالي في الأماكن العامة في السعودية قيمتها 100 ريال

وعن تفاصيل غرامة الصوت العالي في الأماكن العامة في السعودية والمحددة بـ100 ريال سعودي، يتم تغريم الأشخاص الذين يقومون برفع أصواتهم داخل الأماكن العامة بالمملكة العربية السعودية عن طريق فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال سعودي أي ما يعادل 500 جنيه مصري.

تفاصيل قانون الذوق العام السعودي

ويشمل قانون الذوق العام السعودي مجموعة من المعايير والآداب والسلوكيات العامة، وفقا للثقافة السعودية والمعايير الإسلامية التي يحرص على تطبيقها المجتمع السعودي، الذي تم تنفيذه في سبتمبر عام 2019، ويشمل القانون 19 مخالفة، وتبدأ الغرامات المالية من 50 ريالا سعوديا إلى 3000 ريال على حسب نوع المخالفة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر ذلك القرار ضمن حزمة من القرارات التي تخص الذوق العام السعودي، الذي يقرره مجلس الشورى السعودي وهيئة الخبراء.

وتضمن البند الخامس في تلك القرارات أن التلفظ بقول خارج أو صوت عالٍ بالأماكن العامة فيه إيذاء للجمهور أو يسبب إزعاجًا لأحد مواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، يتم تغريمه 100 ريال للمرة الأولى، وفي حالة تكرار تلك الواقعة يتعرض إلى المساءلة القانونية.

والجدير بالذكر أنّه يتم تطبيق القرار في البداية داخل الأسواق والمنتزهات العامة.