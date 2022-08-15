أهالي في صفط الشرقية بالمنيا يسلمون 3 متهمين بسرقة تروسيكل للشرطة

سلم عدد من الأهالي في قرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، 3 أشخاص، لرجال الشرطة بعد ضبطهم أثناء سرقة تروسيكل من داخل القرية، وتباشر الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين حول الاتهامات المنسوبة لهم.

سرقة تروسيكل يقوده أحد الأهالي

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تمكن الأهالي من ضبط 3 أشخاص أثناء تواجدهم بقرية صفط الشرقية، وقيامهم بسرقة تروسيكل يقوده أحد الأهالي، وتم احتجازهم وتوثيقهم بالحبال وإبلاغ رجال الشرطة الذين حضروا على الفور وألقوا القبض على المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث نسب إليهم أهالي القرية اتهامات بتورطهم في وقائع سرقة التروسيكلات والتكاتك والدراجات البخارية.

معلومات جنائية للمتهمين

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين هم «أع» و«م.ر» و«هـ.م»، ولهم معلومات جنائية سابقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.