تعرف على شروط وظائف جامعة الملك خالد 1444.. «الحق قدم»

شهد محرك جوجل عمليات بحث عديدة عن وظائف جامعة الملك خالد 1444، حيث يبحث الكثيرون عن وظائف جامعة الملك خالد 1444 من أجل التقديم فيها، إذ أنّ غالبية المتقدمين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجنسين، ويبحثون عن وظائف جامعة الملك خالد 1444، من أجل الحصول على إحداها.

وظائف جامعة الملك خالد 1444

وفيما يتعلق بوظائف جامعة الملك خالد 1444، أعلنت الجامعة توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، مؤكدة أن التقديم متاح لحملة شهادة البكالوريوس فيما فوق من الرجال والنساء، ويتم إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بالجامعة.

طبيعة وظائف جامعة الملك خالد 1444

وعن الوظائف الأكاديمية، أكدت الموارد البشرية بالجامعة، أن تلك الوظائف تكون بنظام العقود على الوظائف الرسمية بدوام كامل للجنسين مع رواتب مجزية، وتعرض «الوطن» في السطور التالية، شروط التقديم وخطواته والوظائف المطلوبة وموعد انتهاء التقديم على تلك الوظائف:

وحددت جامعة الملك خالد شروطا للحصول على تلك الوظائف، وهي:

- تشترط جامعة الملك خالد أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية.

- الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

- لا يزيد عمر المتقدم على 34 عاما إذا كان يرغب في الحصول على وظيفة المحاضر.

- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم على 44 عاما لوظيفة أستاذ مساعد.

- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 49 عاما لرتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ.

- يشترط الحصول على المؤهل العلمي المطلوب والخبرات التي تطلبها كل وظيفة.

- يشترط تقديم المؤهل العلمي ويكون بالانتظام الكامل والإقامة في بدل الدراسة.

- يشترط أن يتوافق تخصص المتقدم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع تخصصه في مرحلة البكالوريوس.

- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة والمقابلة الشخصية.

- يجب أن لا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا لجميع الرتب والوظائف المعلن عنها.