أسرة «ياسر» ضحايا جنون السرعة.. «عضمهم اتكسر وبيتهم اتخرب» (فيديو)

خرج مع أسرته لقياس ضغط الدم بعد شعوره بإعياء بسيط، استقل «التوك توك» الخاص به ومع زوجته ونجله الصغير وطفل أخيه، بينما هم في طريقهم واجهتهم سيارة تسير بسرعة جنونية، وبحركة مباغتة تسابق بها عربة أخرى، دخلت بكامل سرعتها في «التوك توك» بما فيه، وتسببت في كارثة لأسرة كاملة.

حادث كاد أن ينهي حياة أسرة «ياسر»

تفاجأ ياسر محسن، خلال قيادته «التوك توك» على طريق إحدى قرى مركز الزقازيق بالشرقية، مع زوجته وطفلين «ابنه وطفل أخيه» بسيارة ملاكي مسرعة تسير في الاتجاه المقابل له، وكانت تحاول سبق سيارة أخرى، بحسب «ياسر»: «معرفش السواق كان شارب ولا ماله بس فجأة جه ياخد غرزة راح داخل فينا».

حادث التصادم دمر «التوك توك» على ما بداخله، وحوَّله لقطعة خردة كادت أن تودي بحياة من فيها، حسبما ذكر «ياسر» في حديثه مع «الوطن»، إذ تحول «التوك توك» به وأسرته إلى بركة دماء نتيجة الإصابات بهم، إذ طار الأطفال من داخله إلى الرصيف، وانطبق «التوك توك» على الأب وزوجته بداخله.

موقف مفاجئ لصاحب السيارة

هرب صاحب السيارة مسرعًا بها بعد اصطدامه بـ«التوك توك»، ظنًا منه بأن من بداخله فارقوا الحياة من هول المشهد، وتجمع أهالي القرية السريعة لإنقاذ الأسرة، وإخراجها من «التوك توك» المنقبض عليهم، وبعدهم وصلت سيارة الإسعاف سريعًا لنقلهم إلى المستشفى.

عاهات مستديمة خلَّفها الحادث لأسرة «ياسر»

إصابات بالغة تعرضت لها أسرة «ياسر» ما بين الكسور والجروح والعاهات المستديمة، وتركيب شرائح ومسامير: «كنا بنتشاهد على الأسفلت وشوفنا الموت بعنينا»، جعلتهم جميعا غير قادرين على الحركة، فضلا عن تدمير مصدر رزق الأسرة الوحيد «التوك توك»، والذي ينفق منه الأب على زوجته وأبنائه: «عندي طفلين في ابتدائي وإعدادي والكبير في الجامعة».

ياسر: «مش عايزين غير حقنا»

حررت أسرة «ياسر» محضرا في مركز شرطة الزقازيق، بعد هروب صاحب السيارة التي صدمتهم، مرفق به التقارير الطبية التي سببها الحادث ما بين الكسور والعاهات المستديمة: «مش عايزين غير حقنا».