توقعات بتراجع أسعار البُن خلال الشهر المقبل رغم تراجع المخزونات

من المتوقع أن تشهد أسعار البُن تراجعًا بحلول شهر سبتمبر المقبل، على الرغم من تراجع المخزونات لدى أكبر منتج في العالم.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، جاء البُن ضمن السلع المرشحة للتراجع الشهر المقبل، ليهبط السعر إلى 5.6 دولار للكيلو، مقارنة بـ 5.9 دولار في مايو، و6.3 دولار للكيلو في يونيو الماضي، ونحو 5.8 دولار في يوليو.

معدل التغيير السعري السنوي للبن

ووفقا لبيانات الغرفة، التي تضمنها تقرير اتجاهات أسعار السلع، فإن أسعار البُن شهدت معدل تغيير سعري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 30%.

وتأتي تلك التوقعات على الرغم من الزخم الصعودي المسيطر حاليا على الأسعار، حيث تم تداول عقود بُن «أرابيكا»، الآجلة حول 2.2 دولار للرطل «450 جرامًا تقريبا»، وهو ما جاء بدعم من ضيق المخزون ومخاوف انخفاض إنتاج البن في البرازيل، حيث أظهر تقرير حديث أن مزارعي البن البرازيليين حصدوا 89٪ من محصول البن في موسم 2022/23 اعتبارًا من 9 أغسطس الجاري، أي أقل بقليل من متوسط ​​5 سنوات البالغ 91٪.

ووصلت أسعار البُن إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات تقريبًا عند 2.6 دولار للرطل في أوائل فبراير.

أسعار الشاي بلغت 3.3 دولار للكيلو

من ناحية أخرى أظهرت بيانات الغرفة أن أسعار الشاي بلغت 3.3 دولار للكيلو عالميا في يوليو الماضي، مقارنة بـ 2.9 دولار في يونيو ومايو الماضيين، وذكرت أن معدل التغيير في السعر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بلغت 25%.

أما أسعار الكاكاو فقد جاءت ضمن السلع المرشح تراجعها الشهر المقبل، حيث تشير التوقعات إلى تحقيقها سعر 2.3 دولار، مقارنة بـ 2.4 دولار في مايو ويونيو، وكشفت بيانات الغرفة أن معدل التغيير السعر في الكاكاو بلغ - 0.4%.