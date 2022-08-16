إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا من إزالة 64 حالة تعدي منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت 13 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

إزالة تعديات بالبناء على أراضي زراعية

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها بلغت 64 حالة، بينها 57 حالة تعدي بالمباني على مساحة 8 آلاف و281 مترا، و7 حالات تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 20 فدانا و6 قراريط.

وأوضاف «الداودي»، أن محافظة قنا دائما ما تحرص على إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، سواء بشكل فوري أو من خلال الحملات الدورية، مؤكدا أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

التشديد على عدم السماح بالتعديات

وشدد محافظ قنا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وتقديمهم للعدالة.